الهلال تخطى العدالة بثنائية

دوليه

تغلب الهلال على ضيفه العدالة 2-0 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي. سجل هدفي الهلال سالم الدوسري في الدقيقة 66 من ركلة جزاء وصالح الشهري في الدقيقة 73. وشهدت المباراة طرد فهد الحربي لاعب العدالة في الدقيقة 85. ورفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد العدالة عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشر قبل الأخير. وكاد سالم الدوسري أن يسجل هدفا للهلال، في الدقيقة 26، عندما أطلق تسديدة قوية فوق العارضة. وقام الهلال بالعديد من المحاولات الهجومية الخطيرة، خصوصا ضربة فييتو الرأسية، وتسديدة سعود عبدالحميد من داخل منطقة الجزاء، التي أبعدها لاعب العدالة من على خط المرمى. وكذلك تسديدة المدافع غانغ هيون سو التي تصدى لها الحارس، ليحسم التعادل السلبي الشوط الأول. وأجرى رامون دياز مدرب الهلال تبديلا هجوميا، بدخول صالح الشهري وخروج محمد كنو. وفي الدقيقة 50، كاد صالح الشهري أن يحرز الهدف الأول للهلال، بعدما تبادل التمرير مع فييتو وانفرد بالحارس، لكنه سدد بيسراه بجوار القائم الأيسر. وسنحت فرصة خطيرة لمهاجم العدالة بلاتا بعد تمريرة حريرية انفرد على إثرها بالمعيوف، لكن الأخير كان أسرع منه وأمسك بالكرة. واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال، بعد إعاقة لاعب العدالة الجمعان لناصر الدوسري، وتم التأكد منها عقب العودة لتقنية «فار»، لينفذها سالم الدوسري بيمناه ويبعدها الحارس مياتوفيتش. لكن الحكم قرر إعادة الركلة بسبب تقدم الحارس، ليسددها سالم بيمناه بنجاح، معلنا تقدم الهلال بهدف أول في الدقيقة 66. وحملت الدقيقة 73 هدفا ثانيا للهلال، بعدما تلقى سالم الدوسري تمريرة من ماريغا، ليتقدم بسرعته إلى داخل منطقة الجزاء ويواجه الحارس، ثم يمرر لزميله البديل صالح الشهري المواجه للمرمى، ليضع الكرة في الشباك الخالية. وأشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية ثم حمراء، ليطرد للاعب العدالة فهد الحربي في الدقيقة 84، بعد تدخل قوي على ماريغا في وسط الملعب. وسجل ماريغا هدفا ثالثا للهلال، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدفين دون رد.

