رونالدو يقود تشكيلة الهلال والنصر أمام سان جرمان

دوليه

من المتوقع أن يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفريق المؤلف من لاعبي النصر والهلال السعوديين في مواجهة نادي باريس جرمان الفرنسي، وذلك ضمن المباراة الودية التي سوف تجمع الطرفين بالعاصمة الرياض بعد غد الخميس. وظهر رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ في الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي في موقع تويتر، وهو يمنح «صاروخ ماديرا» شارة قائد فريق النصر والهلال في المباراة المنتظرة يوم 19 يناير. وعلق آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستغرام» قائلا: «الوعد إن شاء الله يوم 19 يناير، لقاء فوق الخيال، ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف إن شاء الله». وتابع: «التشكيلة غدا يعلنها المدرب وخالد، أتمنى يومها ننسى النصر والهلال ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض، وبعد الساعتين نوقف الهدنة». من جانب آخر، نقلت صحيفة «الرياضية» عن مصادر خاصة، أن «صاروخ ماديرا» سوف يكون في القائمة الأساسية أمام الاتفاق الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة العشرة من الدوري السعودي على أرض ملعب مرسول بارك في الرياض.

