«المدينة الوردية» تنعش السياحة الأردنية

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بعدما حولت جائحة كورونا «المدينة الوردية» إلى مدينة أشباح، أعلنت سلطات السياحة الأردنية أن البتراء، التي تشتهر بمعابدها المحفورة في صخور الجرف الوردية، قد عادت إلى العمل وجذبت 900 ألف زائر العام الماضي، وهو ما يقترب من الرقم السابق البالغ مليونا الذي تم تسجيله عام 2019.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، د. سليمان الفرجات، إن البترا هي العمود الأهم في المثلث الذهبي، مشيرا إلى أنها السبب الرئيس لمجيء 80 في المئة من السياح الأجانب للأردن.

وأضاف أن القطاع السياحي يشهد تعافيا هذا العام، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على مشاريع لترويج المدينة الوردية عالميا، أبرزها تطوير المحمية الأثرية، والبنية التحتية في منطقة وادي موسى، ودعم الاستثمار في القطاع الفندقي من خلال الحوافز والتسهيلات، وتطوير منظومة النقل لتصبح كهربائية صديقة للبيئة.

وتعمل السلطات الأردنية حاليا على تجهيز مشروع قصر المؤتمرات، والقرية الثقافية في منطقة البيضاء، الذي سيشهد حفلات عالمية تعزز من تواجد السياح الأجانب والعرب.

