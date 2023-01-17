أيها السادة... لا تدمروا اقتصاد الكويت!

الاخيرة

بقصد - أو الأسوأ بغفلة - يتم تدمير حاضر الكويت ومستقبلها عبر تدمير اقتصادها بألف طريقة وطريقة، ومنها أن توفر الدولة السخية والذكية أراضيها بسهولة ويسر لمزارع لا زرع فيها، وجواخير لا ماشية بها، واسطبلات لا خيل فيها، ومناحل لا تحتوي على نحل أو عسل، بينما تبخل بشدة على منح أراضيها للصناعة والتخزين، وغيرها من أنشطة اقتصادية توفر فرص العمل وتسهم بالتصدير وخلق مصادر بديلة للنفط الناضب، وتحصِّل أسعار الكهرباء والماء بسعر حقيقي لا بسعر الدعم كحال الأنشطة الصورية السالفة الذكر.

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ولأن المشاريع الاقتصادية الحقيقية لا تُبنى معلقة بالهواء بل تحتاج إلى أراضٍ تحتكرها الدولة أو موجودة بأسعار خيالية لا تخلق أي جدوى اقتصادية لأي مشاريع تقام فوقها، لذا أصبحت الدولة المصدر الوحيد لمنح الأراضي للمشاريع، وقد تمخض الفكر الفاسد والمبتز والمتكسب فدس شروط تعجيز ضمن عقود الإذعان التي تفرضها الدولة على من يريد استخدام أراضيها، وهي تعلم بشكل مسبق عدم القدرة على تحقيقها، ومن ثم تستخدم لاحقاً للتهديد بالفسخ أو الابتزاز أو الترضية تحت الطاولة، ومن ذلك أن تمنح أرضاً للاستخدام كمنطقة حرة، وهي في قلب البلد ولا توجد أبواب تفصلها عن الدولة بينما جرت العادة أن تقام المناطق الحرة على الحدود المشتركة مع الدول الأخرى، ذات الضرائب المرتفعة، ومثل تأجير أراضٍ شاسعة بقلب البلد وفرض أن تكون لهدف واحد فقط «بيع خضار.. إلخ» وهو أمر مقبول لو كانت تخدم عشرات ملايين من البشر، وما أن يستخدم جزء منها لأغراض مشروعة أخرى، يحتاجها البشر، كالأسواق المركزية والمقاهي والمحال والمطاعم حتى يبدأ التهديد والوعيد بفسخ العقود، ومن ثم ضياع عشرات الملايين التي صُرفت لإنشاء المباني والأسواق، وكأن القصد منذ البدء خداع القطاع الخاص وإفلاسه! فلماذا فرض نشاط معين فقط في عقود الإذعان؟!ولا تزال معادلة مدمرة قالها أحد الوزراء تتردد بعد فسخه الجائر لعقود تأجير أراضي الدولة وهي: «نحن نخسر سياسياً وأنتم تربحون اقتصادياً»... معادلة لا مثيل لها بالعالم أجمع ولايزال معمولاً بها إلى يومنا هذا. تصنُّع الكسب السياسي للحكومة لا يتحقق إلا بمنع شركات القطاع الخاص من الربح؟!

