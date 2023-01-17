ولي العهد استقبل ملك بوتان بمناسبة زيارته للبلاد

وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس الملك جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الخاصة للبلاد.

حيث نقل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد له تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتمنياته له بدوام الصحة والعافية ولشعب مملكة بوتان المزيد من التطور والنماء.

هذا وحمل ملك بوتان سمو ولي العهد تحياته وتقديره لصاحب السمو أمير البلاد وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت دوام التقدم والتطور في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد.

وتم تبادل الاحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس رئيس وأعضاء مجلس أمناء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة بأعمال المؤتمر الـ13 للمنظمة المنعقدة برعاية سمو ولي العهد خلال الفترة 15 إلى 17 يناير الحالي.

حضر اللقاء وزير الصحة د.أحمد عبدالوهاب العوضي ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق المتقاعد جمال محمد الذياب. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية إلى بيديا ديفي بهانداري رئيسة نيبال ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تحطم طائرة الركاب النيبالية في مقاطعة بوكار وسط نيبال راجيا سموه لذوي هذا الحادث الأليم جميل الصبر.

