«شؤون القصَّر» تنظم لأبنائها جملة برامج ثقافية ودينية

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف بشأن تنظيم الأنشطة والبرامج التي تخدم المشمولين برعاية الهيئة.

وقال المدير العام للهيئة بالتكليف حمد البرجس في تصريح صحافي عقب التوقيع ان بنود البروتوكول تتضمن تنظيم برامج ثقافية وتربوية ودينية متنوعة للمشمولين بالرعاية تتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية وكذلك المساهمة والمشاركة في تنظيم أنشطة للأثلاث الخيرية المشمولة بوصاية الهيئة.

وأكد حرص الهيئة على تعزيز الشراكة في تقديم الخدمات مع الجهات ذات الصلة بعملها، مشيرا الى سعي الهيئة للتنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية من خلال الربط الالكتروني وتكثيف جهود تعزيز الشراكة المؤسسية.

من جهته أشاد وكيل وزارة الأوقاف بالتكليف محمد المطيري في تصريح مماثل بالتعاون المشترك بين الهيئة و(الأوقاف) للمساهمة بتقديم برامج متنوعة للمشمولين برعاية الهيئة. وقال ان من ضمن البرامج المشمولة بالاتفاقية برامج القارئ الصغير ومشروع المنهج الدراسي وبرنامج مسابقات حفظ القرآن في شهر رمضان وأيضا تنظيم برامج خاصة للقصر المشمولين بالرعاية وأسرهم منها مسابقات حفظ القرآن وتكريم الأم المثالية.

