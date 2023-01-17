حمد الجابر أشاد بخالد الصالح: يتسم بالرؤية الصائبة وأخلاق الرجال

وطن النهار

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي بالدور الكبير والمهم الذي قام به رئيس الاركان السابق للجيش الفريق الشيخ خالد صالح المحمد الصباح، في خلال سنوات عمله الطويلة، في هذه المؤسسة العسكرية الوطنية. وأعرب الشيخ حمد في أعقاب زيارة قام بها له للفريق الشيخ خالد عن تقديره واعتزازه وشكره، قائلا: «لقد لمست عندما كنت وزيرا للدفاع، مدى حرص الفريق الشيخ خالد الصالح على تطبيق القانون، والتزامه بالقيم العسكرية، والتقدير الذي يوليه لزملائه في السلاح، وسعيه الدؤوب للارتقاء بالجيش الكويتي، بشريًا وعسكريًا، ليكون جاهزًا في جميع الأوقات، للمحافظة على استقرار الكويت، والدفاع عنها». وأكد الشيخ حمد، ان الفريق خالد الصباح تمتع برؤية صائبة، وامتلك خططًا واضحة، كانت تصب كلها في جهة تطوير الجيش، من النواحي العسكرية والادارية أيضًا، وقد تميز الفريق خالد بأخلاق الرجال في التعامل مع الجميع، وكسب احترام وتقدير زملائه، بتواضعه الجم، وقد كان نموذجًا للقيادي الملتزم، الأمر الذي استحق معه التقدير من الجميع.

وعبر الشيخ حمد جابر العلي في ختام تصريحه عن خالص تمنياته للفريق خالد صالح المحمد بالتوفيق.

