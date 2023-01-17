«الهلال الأحمر» تشارك في اجتماع دولي عن الروهينغيا وميانمار

وطن النهار

انطلقت أمس (الاثنين) أعمال اجتماع الشركاء السنوي الذي ينظمه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمشاركة وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي وسيستمر حتى غد الأربعاء.

وقال الحساوي لـ (كونا) على هامش الاجتماع إنه ستتم مناقشة الأوضاع الإنسانية في أفغانستان وباكستان وكذلك الروهينغيا في بنغلادش وميانمار مع شركاء الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر.

واشار إلى دور جمعية الهلال الاحمر الإنساني في دعم شركائها في الاتحاد لاسيما فيما يتعلق بقضايا أفغانستان وباكستان والروهينغيا.

