«إحياء التراث»: كسوة شتوية لعمال الطرق

وطن النهار

طرحت جمعية إحياء التراث الإسلامي حملة لتوفير كسوة العامل الشتوية، بهدف مساعدة وإغانة عمال الطريق والفقراء من العمال لتوفير حقيبة متكاملة شتوية تحتوي على قفازات وجوارب وقبعة شتوية، بالإضافة إلى بجامـة وجاكيت وغطــاء للأذن ووشــاح لتقيهم برودة الجو، حيث تبلغ كلفة الحقيبة الواحـدة 5 دنانير. وقد سبق للجمعية وأن نظمت عدة حملات في العديد من المناطق داخل الكويت، وخصوصاً المناطق التي تكثر فيها العمالة الوافدة، وذلك بهدف توزيع كسوة الشتاء على المحتاجين من العمالة والأسر الفقيرة فيها. وتأتي مثل هذه الأنشطة سعياً من الجمعية لتوطين العمل الخيري داخل الكويت وإعطاء الأولوية لكل المجالات التي يمكن تقديم المساعدة فيها داخل الكويت، سواء عن طريق كفالة الأسر من ضعفاء الدخل، أو مساعدة المرضى وكفالة الأرامل والمطلقات، بالإضافة لسداد الإيجارات المتأخرة لأسر المعسرين داخل الكويت أيضاً.