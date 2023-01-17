«خريجو كيفان» كرموا عصام الرفاعي وهيثم العثمان

وطن النهار

وسط أجواء المحبة والذكريات الجميلة، أقام مجموعة من خريجي ثانوية كيفان، مساء أمس الأول حفل العشاء على شرف الزميلين عصام الرفاعي وهيثم العثمان وذلك في ديوان عصام الحشاش الكائن بمنطقة الصديق تقديرا لجهودهم الجبارة ودورهم الكبير تنظيم في تجمع ثانوية كيفان للمقررات من خلال المخيم السنوي.

وثمن القائمون على الحفل وهم: (وائل المطوع، نصر العصفور، عصام الحشاش، د.عبدالعزيز التركي، د.عبداللطيف التركي، طارق الميل، د.عبدالمحسن التركي، احمد الخراز، محمد السريع، احمد الجسمي)، الجهود العظيمة التي بذلها الرفاعي والعثمان والتي كانت تتجدد عاما تلو الآخر لتعزيز استمرارية هذه المناسبة العزيزة على قلوب الخريجين، ما كان له الاثر الطيب في نفوس الجميع.

من جانبه، قال وائل المطوع، أثناء حفل التكريم المقام على شرف هيثم العثمان وعصام الرفاعي تقديراً لجهودهما الاخوية، مشيدا بما بذلاه في فكرة وتنفيذ مخيم خريجي ثانوية كيفان وما صنعاه من إحياء ذكريات أيام الدراسة وإيجاد خط جديد لصنع المزيد من الذكريات وتعزيز أكثر للعلاقات.

وأضاف المطوع: « إن هذه الليلة حاولنا تقديم الجزء القليل مما يختلجنا تجاه أخوينا العثمان والرفاعي من كلمات ودروع تذكارية رغم يقيننا بأنها لا تفي حقهما، وقال أن فكرة التجمع بدأت قبل ما يناهز 13 عاماً عندما اقترح عصام الرفاعي الفكرة ونفذها أحمد الشايجي في أول تجمع في الثانوية لخريجيها من 1980_1986 ثم جمعتنا بعد» قروبات الواتساب» بجهد جماعي جميل جميعنا يجني ثماره، وفي هذه الليلة احتفلنا أيضاً بعودة سعود سالمين من رحلة العلاج مع والده وهي ترجمة فعلية للهدف المقام من اجله التجمع.

وأردف: «بدأ تجمع ثانوية كيفان في مد أيادي الخير في ميادين العمل الخيري من إقامة 5 مساجد تسمى أول مسجد بإسم «خالد خطاب» وهو إستاد سابق في المدرسة، كما أننا نقيم 5 قوافل سنوية في شهر رمضان، أضف إلى ذلك إنشاء آبار المياه لأي فرد يتوفى من التجمع، فتجمع المحبة لا ينشر الى الخير».

من جهته، قال مستضيف حفل التكريم عصام الحشاش: « نحن نتسابق جميعنا من خريجي الثانوية المشاركين في التجمع لإقامة أي فعالية للتعبير عن مدى التقدير والحب والامتنان للفكرة النبيلة من أخوينا العثمان والرفاعي وما بذلوه من جهود معنوية وتكاليف مادية، فقد منحونا فرصة جديدة للتجمع من جديد واصلاح العلاقات وتصحيح الافكار ففترة الدراسة الثانوية تعتريها الكثير من الهفوات، كما أننا نقترب من التقاعد وهذا التجمع قدم لنا قاعدة اصدقاء بل أخوة ستحمينا من الوحدة».

وزاد الحشاش: ان «التجمع هذا يحيي فينا أجواء الشباب وذكريات الاخوة بعيداً عن الرسميات والمسميات فالكل ينظر للكل بعين الزملاء والاخوة، فهذه الامسية تعزيز للالفة والمحبة والترابط قبل ان تكون تشجيعاً لشخصين فقط».

