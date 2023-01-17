سفارة الاتحاد الأوروبي نظَّمت ورشة حول مكافحة خطاب التطرف

وطن النهار

بحضور عدد كبير من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين لدى البلاد، أقامت سفارة الاتحاد الأوروبي ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع وزارة الاعلام، ركزت فيه على استراتيجيات مكافحة الخطاب القائم على التطرّف في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام التقليدي.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح الورشة التي عقدت في المكتبة الوطنية وتستمر ثلاثة أيام، بحضور مساعد وزير الخارجيه لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان، و رئيس فريق مكافحة التطرف وكيل مساعد لقطاع شؤون الاعلام الخارجي مازن الأنصاري، قال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الاوروبي غيديمناس فرانافيتشس: «يسعدني أن أرحب بكم نيابة عن الاتحاد الأوروبي في ورشة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والكويت حول الاتصالات الاستراتيجية لمكافحة التطرف والإرهاب».

وأضاف: «تعتمد ورشة العمل هذه على العلاقات القوية والممتازة بين الاتحاد الأوروبي والكويت، والتي تظل شريكاً وحليفاً موثوقاً به للاتحاد الأوروبي. كما يأتي في إطار إستراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة تجاه الخليج بما في ذلك الكويت، وتركز هذه الاستراتيجية، التي تم تبنيها العام الماضي، على تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في الأجندة العالمية مثل الأمن ومكافحة الإرهاب».

وتابع: «تظهر ورشة العمل أن كلاً من الكويت والاتحاد الأوروبي يواجهان تحديات عالمية مشتركة بما في ذلك الأمن. نحن في الاتحاد الأوروبي مقتنعون بأن تبادل خبراتنا ومعرفتنا مع منطقة الخليج والكويت على وجه الخصوص أمر مهم للتغلب على هذه التحديات معاً».

وقال فرانافيتشس: «ترتكز شراكة الاتحاد الأوروبي مع الكويت في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب على ثلاث ركائز هي مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال هو الموضوع الأول. في هذا المجال، يسعدني أن أعلن اليوم أن الاتحاد الأوروبي يقترح مساعدة فنية. سنعمل مع أصدقائنا في الكويت على تصميم برنامج يناسب احتياجات الكويت على أفضل وجه، اضافة الى التعاون القضائي بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وهو المجال الثاني الذي تلعب فيه الكويت دوراً رائداً وحيوياً.

أخيراً وليس آخراً مكافحة التطرف، كما يتضح من ورشة العمل التي نظمت اليوم بالشراكة مع وزارة الإعلام، وهي الأولى من نوعها في الخليج. وأود أن أشدد على أهمية التعاون الدولي في هذه القضية بالذات، حيث ان ورشة العمل المشتركة التي تستمر ثلاثة أيام هي مثال ممتاز على هذا التعاون. إن وجود العديد من سفراء الاتحاد الأوروبي هنا اليوم هو شهادة على ذلك». وقال فرانافيتشس: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لتقديم فريقنا من خبراء الاتحاد الأوروبي الذين لولاهم لما كان هذا الحدث ممكناً، وهم: فيليب كورمير، مستشار الاتحاد الأوروبي الإقليمي لدول الخليج ومكافحة الإرهاب، ماري جو شار، رئيسة فريق مشروع الحوار السياسي المعزز بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، غوليا دينو جياكوميلي، خبيرة في الاتصال الاستراتيجي وعضو في شبكة الاتحاد الأوروبي للتوعية بالتطرف، هوغو ماكفيرسون، مستشار الاتصالات الاستراتيجية وإليوت غرينجر، خبير في مكافحة التطرف والراديكالية».

وختم كلمته قائلاً: «أود في الختام أن أتقدم بالشكر للحكومة الكويتية على دعمها المستمر لشراكتنا في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. على وجه الخصوص، أود أن أشكر وزارة الإعلام التي لعبت دوراً حيوياً في تنظيم الورشة وكذلك وزارة الخارجية».

