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السفارة اللبنانية تلقت العزاء بوفاة رئيس مجلس النواب السابق

سميرة فريمش
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الثلاثاء 17 يناير 2023

توافد العشرات من رؤساء البعثات الدبلوماسية على السفارة اللبنانية لتقديم واجب التعازي في وفاة رئيس مجلس النواب اللبناني السابق حسين أحمد الحسيني، وفتحت السفارة اللبنانية سجل العزاء بوفاته لمدة يومين.
وأكد القائم بالاعمال بالسفارة أحمد عرفة أن الراحل كان قامة وطنية وقيمة قانونية وتشريعية ودستورية خسرها وطننا الحبيب لبنان. كما ان الراحل كان يعرف بأنه أحد عرابي اتفاق الطائف الذي انهى الازمة اللبنانية حينها، واستذكر دور المغفور له صاحب السمو الامير صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الذي ترأس حينها اللجنة السداسية التي افضت إلى اتفاق الطائف، مع الأشقاء العرب كل من الاردن والإمارات العربية المتحدة والسودان وتونس والجزائر، وبمباركة الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.


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