السفارة السودانية دشَّنت لرعاياها دورة رياضية

وطن النهار

افتتح السفير عوض الكريم الريّح بلّة سفير جمهورية السودان لدى الكويت بحضور عدد من شيوخ وشباب وسيدات الجالية السودانية الدورة الرياضية لكرة القدم التي أقامتها ورعتها السفارة على شرف ذكرى أعياد الاستقلال المجيد، وأرسل السفير عوض الكريم بلّة عدداً من الرسائل في بريد أبناء الوطن مؤكداً أنه سيكون خادماً أميناً ونزيهاً يخدم بلاده وشعبه بكل شفافية وإخلاص وأنه سيعمل بجد على ما يجمع السودانيين لا ما يفرقهم وأن هدفه الأساسي هو تعزيز دور السودانيين في الكويت الشقيقة ليكونوا سفراء لبلادهم يمثلونها عبر تجسيد الشخصية المثالية ذات الأخلاق الحميدة والصفات الطيبة وبيّن أن المجتمع الكويتي يكن كل الود والحب والتقدير للسودانيين وأنهم يبادلون هذا الوفاء بالوفاء وهذا التقدير بتقدير مضاعف ويردون التحية بأحسن منها.

وشدد السفير على أن الدورة تأتي احتفالاً بذكرى الاستقلال المجيدة لا سيما الاحتفاء بتراث وتقاليد الاباء المؤسسين الذين ذادوا عن حياض الوطن. وأردف بالقول: إننا نحتفل أيضاً مع أهلنا وأشقائنا في الكويت بأعياد الوحدة وذكرى التحرير، مؤكداً على أننا نفرح ونسعد لما يسعد أهل الكويت ونحزن لحزنهم ونسأل الله أن يديم الأمن والأمان والسلام على الكويت وشعبها دوماً.

