مديرة الجامعة وبيونغ ها بحثا تعليم اللغة الكورية في الكويت

وطن النهار

استقبلت مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتورة سعاد الفضلي سفير كوريا تشونغ بيونغ ها وبحثا معا تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية والبحثية بين جامعة الكويت والجامعات الكورية. ورحبت مدير الجامعة بالسفير الكوري في المبنى الجديد بمدينة صباح السالم الجامعية، مؤكدةً حرص جامعة الكويت على تبادل الخبرات والثقافات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في العالم والتي تعد الجامعات العريقة في جمهورية كوريا من ضمنها، ومشيرة إلى أن مركز اللغات في جامعة الكويت يقدم مقاعد للطلبة الكوريين لدراسة اللغة العربية. وتطلعت إلى المزيد من التعاون المثمر والتبادل الثقافي بين جامعة الكويت والجامعات والمؤسسات التعليمية في جمهورية كوريا بمناقشة توقيع مذكرة التفاهم لتشغيل البرنامج التعاوني لمؤسسة معهد الملك سيجونغ وجامعة الكويت لتعليم اللغة الكورية.