استجواب.. «قطع الوصل»!

الأولى

فيما يأمل الجميع أن تصل المساعي التي يقوم بها بعض النواب الى بارقة أمل لإعادة الوصل المقطوع بين الحكومة والبرلمان، اعترضت النائب جنان بوشهري طريق تلك المساعي وصبت زيتا على نار الأزمة عندما قدمت استجوابا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان من ثلاثة محاور، الأول بشأن اساءة استخدام المادة 80 من قانون التأمينات وهي الخاصة بالمعاشات الاستثنائية، فيما تطرق المحور الثاني الى تعيين قياديين لا تنطبق عليهم الشروط، أما المحور الثالث والأخير فجاء بعنوان الفشل في مهمة التنسيق مع مجلس الأمة.

ووعدت بوشهري الشعب بأن يكون الاستجواب استثنائيا، يدافع عن حقوق المواطنين التي تخلت عنها الحكومة، وعن المال العام الذي انتهك بسبب قرارات مجلس الوزراء، مضيفة انه للأسف وجدت نفسي أمام حكومتين حكومة بقيادة سمو الشيخ احمد نواف الأحمد وحكومة ثانية بقيادة براك الشيتان.

بدوره قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان: سأتعامل مع الاستجواب وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وفيما يتعلق بالاستجواب الموجه إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، أكد مجلس الوزراء أن الاستجواب حق كفله الدستور لعضو مجلس الأمة مجددا ثقته الكاملة بالوزير الرشيد وحرصه على مواصلة جهوده وعطائه المعهود لدفع مسيرة الإصلاح والتنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات في خدمة الوطن والمواطنين

وكان مجلس الوزراء بحث في اجتماعه امس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم عضو مجلس الأمة مبارك الحجرف الموجه إلى وزير المالية والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة.

واستعرض المجلس المحاور الواردة بصحيفة الاستجواب ومدى استجابتها لمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وأكد مجلس الوزراء اطمئنانه وقناعته بالردود التي ساقها الوزير في تفنيد جميع محاور الاستجواب.

وكان النائب شعيب شعبان دعا الحكومة الى الابتعاد عن الممارسات السلبية وحضور الجلسات القادمة، مؤكدا ان تقارير اللجنة المالية لن يتم سحبها ما لم تقدم الحكومة بدائل لتحسين مستوى المعيشة. وكشف النائب أحمد لاري عن انه سيقدم اقتراحا لرفع علاوة غلاء المعيشة الى ثلاثمئة دينار بدلا من الـ 120 الحالية.

الى ذلك قدم النواب محمد هايف وخالد الطمار وحمدان العازمي وحمد العبيد وأسامة الشاهين اقتراحا بقانون لتطوير مباني الجامعة والتطبيقي لمنع الاختلاط وتحقيق الفصل الكامل بين الطلاب والطالبات. بدورها قدمت النائب عالية الخالد اقتراحا بقانون لإنشاء هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية، تؤول اليها السلطات والاختصاصات المتعلقة بأحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية.

وذكرت ان الهيئة تهدف الى الحفاظ على الهوية الوطنية، وتوحيد الجهات المختصة بتنفيذ أحكام قانون الجنسية وتعديلاته، والقضاء على حالات التزوير والتزييف والغش والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو السعي للحصول على الجنسية الكويتية بطرق غير مشروعة او الادعاء غير المشروع باستحقاقها، وضمان عدم سحب الجنسية أو إسقاطها من دون سند من القانون، وإنشاء وتحديث أرشيف وطني للجنسية الكويتية يكون مطابقا لصحيح القانون.