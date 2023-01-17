سمو ولي العهد بحث وملك بوتان القضايا ذات الاهتمام المشترك

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استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس الملك جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان والوفد المرافق بمناسبة زيارته الخاصة للبلاد.

ونقل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد له تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتمنياته له بدوام الصحة والعافية ولشعب مملكة بوتان المزيد من التطور والنماء.

هذا وحمل ملك بوتان سمو ولي العهد تحياته وتقديره لصاحب السمو أمير البلاد وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب الكويت بدوام التقدم والتطور في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد.

وتم تبادل الاحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان أمس رئيس وأعضاء مجلس أمناء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة بأعمال المؤتمر الـ13 للمنظمة المنعقدة برعاية سمو ولي العهد خلال الفترة 15 إلى 17 يناير الحالي.