توجه لخصخصة 12 جهة حكومية

الأولى

كشف وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن قيام الجهاز الفني لبرنامج التخصيص بإعداد دراسات أولية لمشروعات عامة مقترح تخصيصها تضمنت 12 جهة هي محطة الشعيبة الشمالية، المطار، قطاع الاتصالات، المشاغل الرئيسة لوزارة الكهرباء والماء، الشركة الكوتيية لخدمات المطار كاسكو، النقل العام، المرافق العمومية، الموانئ، بريد الكويت، المطبعة الحكومية، شركة صناعة الكيماويات البترولية، الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود كافكو.

وأشار الوزير إلى أنه جار العمل على تخصيص محطة الشعيبة الشمالية، مبيناً أن هناك تعاونا مثمرا مع وزارة الكهرباء والماء يتم عن طريق اللجنة المشرفة على تخصيص المحطة، وأوضح الرشيد أنه جار العمل على تأهيل شركات استشارية لتقييم أصول محطة الشعيبة الشمالية المزمع تخصيصها، وسيتم رفع قائمة بالشركات والتوصية بالترسية على جهة التقييم التي حققت أعلى نتيجة تقييم إلى المجلس الأعلى للتخصيص للموافقة عليها واعتماد الترسية، بعد استكمال إجراءات العرض على الجهات الرقابية المعنية بالدولة.

وبين الوزير أن آخر اجتماعات المجلس الأعلى للتخصيص كان في أغسطس 2018 وآخر القرارات كان اعتماد التقرير السنوي 2018.