العدواني: الغش آفة.. وفساد

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أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني ضرورة محاربة ظاهرة الغش وعدم السماح بهذه الآفة، لافتا الى ان الوزارة لن تألو جهدا في محاربة كل أنواع الفساد، كالغش في المدارس، وتسريب الاختبارات، موضحا ان ذلك ينعكس سلبا على جودة عملية التعليم، وهو ما ترفضه التربية قطعا جملة وتفصيلا.

وقال ان الوزارة تعمل على تطبيق القوانين الداعمة للعملية التعليمية ومحاربة الظواهر السلبية، ما يضمن تحقيق العدل والمساواة بين الطلبة، وحصول كل منهم على حقه تطبيقا لسياسة تكافؤ الفرص.

من جهته، أعلن وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة الطلابية فيصل المقصيد أن التربية تدرس التنسيق مع هيئة الاتصالات لقطع خدمة النت عن المناطق التي تجرى فيها اختبارات الثانوية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق كذلك مع وزارة الصحة لبحث تركيب أجهزة التشويش من اجل منع ظاهرة الغش ووقف أي محاولات للنجاح والتفوق الوهمي. وقال المقصيد إنه سيتم تشكيل لجنة عليا للاختبارات اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، منوها إلى أنها ستتشكل من ممثلين عن التربية والصحة والداخلية والتجارة وهيئة الاتصالات وذلك لمواجهة ظاهرة الغش.

وقال ان كل جهة ستعنى بما يخصها في مواجهة الغش حيث ستتولى التجارة متابعة عمليات بيع السماعات والأجهزة وتتابع هيئة الاتصالات موضوع قطع الخدمة عن مواقع المدارس وتبحث الصحة موضوع تركيب أجهزة تشويش كما ستتابع الداخلية قروبات الغش ومن يعملون عليها.