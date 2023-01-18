«أونروا» تواجه «أكبر دين» في تاريخها

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عمان- الوكالات: أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة لاجئي فلسطين «الأونروا» ترحيل 70 مليون دولار من نفقاتها إلى السنة المالية الجديدة. واضطرت الوكالة للقيام بهذه الخطوة تحت وطأة معاناتها من أزمة مالية وعجز مزمن. وقالت تمار الرفاعي المتحدثة الرسمية باسم «الأونروا» إن عام 2022 كان عاما صعبا على الوكالة. وتابعت الرفاعي، أن الوكالة رحلت نفقاتها إلى العام المالي الجديد، حتى تستطيع دفع رواتب وأجور موظفيها كأولوية. وحذر المفوض العام للوكالة في الشرق الأدنى فيليب لازاريني من قبل من عدم قدرة الوكالة على الإيفاء بولايتها إذا استمر التمويل ذاته مستقبلا. واعتبر لازاريني أن نقصا حادا يواجه الوكالة في التمويل مع «أكبر دين في تاريخها».

وقال محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، إن العام الحالي 2023 هو الأصعب من حيث الأزمة المالية التي تواجه وكالة «الأونروا» حيث رحلت الوكالة من العام المنصرم عجزًا ماليًا قدره 80 مليون دولار، وهو الأكبر منذ عشرات السنوات التي مضت.

