الأمم المتحدة «متفائلة» بجهود تمديد الهدنة في اليمن

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: اعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن انه يشعر بالتفاؤل إزاء الجهود المكثفة الرامية إلى تمديد اتفاق الهدنة لكنه شدد على ضرورة السعي إلى عملية شاملة تؤدي إلى تسوية سياسية قابلة للاستمرار. وقال هانز غروندبرغ في إفادة لمجلس الأمن الدولي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انقضاء أجل اتفاق الهدنة الأولي، «نشهد تغييرا محتملا» في مسار الصراع على الرغم من أن الوضع لا يزال «معقدا وغير واضح المعالم».

وأُبرم اتفاق الهدنة بوساطة الأمم المتحدة في أبريل وتم تمديده مرتين، مما كان سببا في أطول فترة هدوء نسبي، والتي تم الحفاط عليها إلى حد كبير منذ انقضاء أجلها في الثاني من أكتوبر رغم تصعيد الجانبين حربهما الاقتصادية. وتضغط الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق أوسع يشمل آلية لدفع رواتب القطاع العام.

وشكر غروندبرغ الذي كان يتحدث من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، السعودية وسلطنة عمان على جهودهما الدبلوماسية وقال إن المناقشات التي جرت الشهر الماضي طورت «خيارات لحلول مقبولة من الطرفين للقضايا العالقة». لكنه نصح بعدم اتباع «نهج جزئي» يركز على الاحتياجات الفردية، قائلا إن المحادثات بشأن الخطوات قصيرة المدى يجب أن تأتي في إطار نهج أوسع من أجل حل مستدام للصراع الذي تتنافس فيه أطراف عدة على السلطة. وقال مبعوث الأمم المتحدة إنه بالرغم من صمود العناصر الأساسية التي اشتمل عليها الاتفاق الأولي، إلا أن النشاط العسكري المحدود على الخطوط الأمامية و«الإجراءات السياسية والاقتصادية التصعيدية» يمكن أن تؤدي إلى تجدد أعمال العنف.

