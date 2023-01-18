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عربيات ودوليات

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البرهان لرئيس المخابرات التركية: العلاقات «أزلية»


الخرطوم- الوكالات: ذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، استقبل رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان. وبحسب الوكالة، فقد أكد البرهان خلال اللقاء «على متانة وأزلية العلاقات بين السودان وتركيا، وأن السودان يتطلع إلى تطويرها في جميع المجالات، بما يحقق مصالح البلدين».
وأضافت الوكالة السودانية أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير باسم «حميدتي» استقبل رئيس المخابرات التركية واكد كذلك أن «العلاقات مع تركيا استراتيجية وأزلية، وان السودان يوليها اهتماماً خاصاً».


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