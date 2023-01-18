الصومال: مقتل 7 جنود في هجوم على قاعدة عسكرية

عربيات ودوليات

مقديشو- الوكالات: اقتحم مسلحون من حركة «الشباب» المتطرفة امس قاعدة عسكرية في جزء من وسط الصومال طُردوا منه العام الماضي فقتلوا سبعة جنود على الأقل من بينهم قائد القاعدة. وقال النقيب ادن نور: إن المهاجمين من حركة «الشباب» التابعة لتنظيم «القاعدة» هاجموا القاعدة في قرية هوادلي بسيارة انتحارية ملغومة ثم فتحوا النيران. وأضاف «طردنا حركة الشباب. وفقدنا سبعة جنود، من بينهم قائدنا». وتقع القاعدة العسكرية على بعد نحو 60 كيلومترا جهة الشمال من العاصمة مقديشو وانتزعتها القوات الحكومية والفصائل المسلحة الحليفة من حركة الشباب في أكتوبر. وحقق الهجوم، الذي بدأ في أغسطس، مكاسب مهمة. وأعلنت الحكومة الاثنين أنها استولت على هاراديري، وهي من معاقل حركة «الشباب» على ساحل المحيط الهندي وظلت حركة الشباب مسيطرة عليها عقدا من الزمان. ولكن في ظل تزايد الضغوط على حركة «الشباب» رد مقاتلوها الضربات، إذ كثفوا الهجمات المسلحة والتفجيرات على الجيش والمدنيين، بما يشمل في مناطق طُردت الحركة منها.

