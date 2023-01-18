كوريا الجنوبية توضح تصريحات رئيسها حول إيران: لا صلة لها بالعلاقات

عربيات ودوليات

سيول- الوكالات: أوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن تصريحات الرئيس الكوري، يون سيوك يول، حول إيران لا صلة لها بالعلاقات بين سيول وطهران، وأعربت عن أملها بعدم تفسير التصريح بشكل خاطئ، وفق ما نقلته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية. وقالت الخارجية الكورية في رد وزعته على الصحافيين «إن تصريح الرئيس يون جاء ضمن كلمة تشجيعية للجنود الكوريين في الإمارات العربية المتحدة»، وفقا للوكالة الكورية. وأكدت سيول أن موقفها ثابت من تطوير العلاقات مع طهران ولفتت إلى أن وحدة «أخ» الموجودة في الإمارات هي وحدة عسكرية غير قتالية تقتصر مهامها على تدريب الجنود الإماراتيين وحماية الجالية الكورية في البلاد في حالات الطوارئ، حسبما نقلت يونهاب. ونقلت الوكالة تصريحات الرئيس الكوري التي وصف فيها ايران بانها «عدو» للإمارات. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن طهران «تحقق وتتابع» تصريحات الرئيس الكوري التي وصفها بـ«التدخلية» في العلاقات بين بلاده والإمارات وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا». وأضاف كنعاني قائلا إن تصريحات الرئيس الكوري تدل على «نقص كامل في المعرفة بالعلاقات التاريخية والودية» بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي.