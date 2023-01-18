موسكو تنتقد دبلوماسية «الجثث السياسية» في أوروبا

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأنها منخرطة في دبلوماسية «الجثث السياسية».

وقالت زاخاروفا في مقابلة تلفزيونية «مع تولي السيدة تيريزا ريبيرو (لمنصب ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعنية بحرية وسائل الإعلام) لا أعتقد أن هذه هي خصائصها الشخصية، أعتقد أن هذا يمثل تغيرا واضحا في اتجاه العمل داخل المنظمة نفسها، وداخل الأمانة وضمن رئاستها حدثت تغييرات أساسية». وأشارت زاخاروفا، إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا توقفت عن الرد على المواد التي أرسلها إليها الجانب الروسي.

وقالت «هم يسمون ذلك بالدبلوماسية الهادئة، لكنها في الحقيقة، سامحوني، ليست إلا دبلوماسية الجثث السياسية يبدو أن ممثلي هذه المنظمة المفوضين، الذين يمارسون هذا التفويض أو ذاك ماتوا، ولم نعد نسمع صوتهم أو نشاهدهم. وللأسف، هذه ليست تصرفات حيادية». وقالت زاخاروفا: «لا ينبغي لمنظمة دولية أن تدافع عن دولة واحدة، بل يجب أن تكون موضوعية في عملها».

ميدانياً أعلنت وزارة الدفاع الروسية، امس عن إجراء تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي في الفترة من عام 2023 حتى 2026. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عقب اجتماع للإدارة العسكرية حول قضايا زيادة عدد القوات المسلحة الروسية إن تعداد القوات المسلحة الروسية سوف يرتفع إلى 1.5 مليون فرد، فيما ستجري تلك التغييرات في الفترة من 2023-2026. وفي وقت لاحق، قال الكرملين إن «زيادة أعداد القوات الروسية تتعلق بالحرب بالوكلة التي يقودها الغرب ضد روسيا».

من جهة ثانية ثانية تفقد شويغو مقر مجموعة قوات «فوستوك» أثناء عملها في أوكرانيا، بينما أعلن مسؤول موال لروسيا في دونيتسك عن تقدم القوات الروسية باتجاه أفدييفكا والسيطرة على منطقة أخرى.

