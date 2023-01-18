هدم مسجد تاريخي في الهند لتوسعة طريق عام

عربيات ودوليات

نيودلهي - الوكالات: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق هدم السلطات الهندية جزءا كبيرا من مسجد «شاهي» التاريخي في مدينة الله آباد بولاية أوتار براديش، بدعوى توسعة الطريق العام.

وقالت شرطة المدينة في بيان لها: إن إدارة الأشغال العامة تجري أعمال توسيع للطريق الرئيسي بمنطقة هانديا في مدينة براياغراج، وإن وجود المسجد الذي بني قبل نحو 5 قرون في موقعه الحالي يعوق هذه التوسعة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المسجد، الذي شيد في القرن الـ16 ميلادي، هدم قبل أيام قليلة من موعد نظر القضاء في دعوى تطالب بوقف عملية الهدم، وذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا في وقت سابق التماسا بوقف هدمه.

