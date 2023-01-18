مروة نصر طرحت أغنيتها «عايزين نتدلع»

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طرحت الفنانة مروة نصر أغنيتها الجديدة، والتي تحمل عنوان «عايزين نتدلع» على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

وتعتبر أغنية «عايزين نتدلع» هي الأغنية أولى لمروة نصر في عام 2023 ، والتي كان ينتظرها جمهورها ومحبوها. وأغنية «عايزين نتدلع» من كلمات سمير طارق، وألحان وتوزيع يوسف حسين، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، ومونتاج محمود طارق وتصوير محمد وجدي. وكانت مروة نصر قد طرحت مؤخرا أغنيتها «بره المقارنة»، وهي من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان نورهان البغدادي، وتوزيع ومكس زووم، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وماستر مهندس الصوت محمد صقر.

