رنا سماحة: تامر حسني «الأفضل».. وأحلم بتقديم «الفوازير»

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«الغناء.. التمثيل.. وتقديم البرامج»، ثلاثة مجالات فنية استطاعت أن تثبت فيها النجمة الشابة، رنا سماحة، موهبتها، فـ«رنا» التي تألقت في برنامج اكتشاف المواهب «ستار أكاديمي»، شاركت مؤخرًا في فيلم «خرجوا ولم يعودوا»، ورغم أن هذه المشاركة كانت كـ«ضيفة شرف»، إلا أن النجمة الشابة استطاعت أن تؤكد موهبتها في التمثيل. في الحوار التالي، تتحدث «رنا»، عن أحدث أعمالها الفنية في مجالي التمثيل والغناء، كما ألقت الضوء على عملها في تقديم البرامج، وموقفها من اتهام البعض لنجوم الغناء في الوقت الحالي بـ«التقصير في حق الطرب»، فإلى نص الحوار:

? بداية.. حدثينا عن كواليس أحدث أعمالك الفنية، فيلم «خرجوا ولم يعودوا»؟

? الفيلم حقق نجاحًا مميزًا، لاسيما أن قصته مختلفة كثيرًا عن الأفكار السائدة، وهذا النجاح جاء عبر عدد من الممثلين الشباب والنجوم الصاعدة مثل مصطفى أبو سريع وحسني شتا و«ويزو»، والفيلم تأليف وائل يوسف، وإخراج حسن السيد، والفيلم مليء بالأحداث المشوقة والكوميدية في ذات الوقت. ولا أخفي هنا سعادتي بالشخصية التي قدمتها في الفيلم، رغم كونها «ضيف شرف»، وهي شخصية «أم حليمة» العرافة، والفيلم نال إشادة عدد من نقاد السينما وكذلك من جمهور المشاهدين.

? ماذا عن أحدث أعمالك الغنائية «باد بوي»، وتعاونك مع مينا عطا؟

? «باد بوي» لها معزة خاصة في قلبي، لا سيما وأن تصويرها تم خلال فترة حملي، ولهذا أهديت الأغنية إلى ابني مالك، والغريب اننى سمعتها وسجلتها في نفس اليوم لأنها أعجبتني كثيرا، وأرى أنها لون مختلف وجديد في عالم الغناء، وهذا ما شجعني على المشاركة في غنائها مع رفيق الغناء والإذاعة مينا عطا، والأغنية من كلمات كريم كلوشة وألحان وتوزيع رامي المصري.

? حدثينا أكثر عن الانسجام الفني بينك ومينا عطا؟

? «مينا»، رغم أنه لم يكن معي في نفس الموسم من برنامج اكتشاف المواهب «ستار أكاديمي»، لكن حدث بيننا بعد ذلك تفاهم فني كبير وعملنا سويا في الإذاعة، وأصبحنا أصدقاء عمل، ولم يحدث بيننا أي خلاف حتى الآن، وتشاركنا في تقديم العديد من الأعمال المميزة سواء في مجال الغناء أو تقديم البرامج.

? هل رنا سماحة مغنية أم ممثلة أم مقدمة برامج؟

? بالطبع يشرفني العمل في المجالات الثلاثة، وأن تكون لي بصمة في كل مجال منها، حتى أن البعض يقارن بين تألقي في المجالات الثلاثة، لكني في الحقيقة أعطي الأولوية للغناء، لأنه المجال الذي عرفني الجمهور من خلاله، ثم التمثيل والذي حققت فيه نجاحا مقبولا ثم عملي في مجال الإذاعة، وبالمناسبة تقديم البرامج في الإذاعة أكثر صعوبة من تقديم البرامج عن طريق شاشة التليفزيون ويحتاج إلى قدرات اكبر لدى مقدم البرامج في الإذاعة، وبشكل عام فالتمثيل بالنسبة لي أصعب هذه المجالات، لأني لا أقبل التواجد في عمل فني سواء مسلسل أو فيلم لمجرد التواجد، أو كما يقولون «سد خانة»

? ما العمل الفني الأقرب إلى قلبك؟

? شاركت في عملين سينمائيين وخمسة مسلسلات وعمل مسرحي وربما كان مسلسل «أزمة نسب» الذي جسدت فيه شخصية «عبير» من أنجح هذه الأعمال وأقربها إلى قلبي.

? من نجمك المفضل في مجال الغناء؟

? سأتحدث هنا عن الجيل الحالي، لأني أعتبر أن جيل العمالقة، أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهما خارج المنافسة، وفي الجيل الحالي أعتبر تامر نجم العرب الأول في مجال الغناء، وتعلمت منه الكثير.

تامر حسني من أفضل الفنانين، ليس فقط في فنه، لكنه نجم شديد الذكاء ولديه مواهب متعددة في مجال التلحين وكتابة الأغاني والتأليف، فقد قدم أفلاماً ناجحة مثل «بحبك» و«مش أنا» و«الفلوس»، وكذلك له تجربة ناجحة في مجال الإخراج السينمائي، فهو باختصار فنان متعدد المواهب في كافة مجالات الفن وليس الغناء فقط.

? هل تتمنين أن يجمعكما عمل غنائي؟

? بالطبع.. أتمنى هذا وأعتقد أنه سيكون عملاً ناجحاً إذا حدث.

? برأيك.. لماذا يرى البعض أن المطربين الشباب أقل عطاء من الأجيال السابقة؟

? بالفعل.. هذا حقيقي، لكن هذا ليس مسؤولية هذا الجيل أو على الأقل ليست مسؤوليتهم وحدهم، بل هي مسؤولية كل عناصر الغناء خاصة الشركات الإنتاجية والتي من المفروض أن تتبنى المواهب الصاعدة والشابة في مجال الغناء حتى يحققوا النجاح الذي يستحقونه، وفى السنوات الأخيرة هذا لا يحدث إلا نادرا، لذا فكثير من المواهب ربما تبتعد عن الغناء أو تركز على مجالات أخرى أكثر من اهتمامها بالغناء مثل التمثيل.

? كيف تختارين أغنياتك، وهل تبحثين عن الأغنية التي ترضيك، أم التي ترضي الجمهور؟

? الاثنان.. لأنه من حق المتلقي أن يطلب من مطربه أن يقدم له ما يتمناه، وفي نفس الوقت على المطرب أن يرتقي بالذوق العام للغناء فلا يقدم أي أغنية لمجرد أنها ترضي جزءاً من الجمهور بصرف النظر عن قيمة الأغنية وكلماتها ولحنها.

? هل لديك في مجال الفن أمنية تتمنين تحقيقها حاليا؟

? بالطبع.. لدي العديد من الأمنيات التي لم تتحقق وأتمنى تحقيقها قريبا، ربما على رأسها تقديم «الفوازير»، لأنها عمل فني راق ويجمع بين موهبة الغناء والتمثيل والاستعراض، وأعتقد أنه لدى القدرة على تقديمها بأسلوب يختلف عن كل ماسبق مع احترامي وتقديري الشديد بالطبع لكل النجوم الذين سبق لهم تقديم الفوازير.

? تعرف عليك الجمهور من خلال برنامج اكتشاف المواهب «ستار أكاديمي»، كيف اثر عليك البرنامج في مشوارك بعد ذلك؟

? الحقيقة أن برنامج «ستار أكاديمي» حققت من خلاله شهرة قوية بين الجمهور خاصة الشباب، وتعلمت منه كيف أكون إنسانة «صبورة»، وأن أتعلم كيفية العمل تحت الضغط والمسؤولية.

? ما رأيك في حفلات «أون لا ين» التي يلجأ إليها بعض نجوم الغناء في الآونة الأخيرة؟

? بالتأكيد الفكرة جميلة ولا بأس بها، لكنها بالطبع لا يمكن أن تكون بديلة للحفلات المباشرة والتعامل مع الجمهور على خشبة المسرح.

? هل تعتقدين أن تجربة الزواج ستكون عاملاً ايجابياً أم سلبياً في عملك الفني؟

? بالتأكيد ستكون عاملاً إيجابياً، خاصة أن زوجي سامر أبو طالب هو ملحن ناجح ونحن درسنا في معهد الموسيقى العربية واستمرت صداقتنا لسنوات طويلة قبل أن تتحول هذه الصداقة لحب ثم زواج.

? هل أنت «سيدة بيت» متميزة؟

? الحمد لله.. أجيد طهي كل أصناف الطعام تقريبا خاصة الطواجن والمكرونة بالبشاميل وغيرها، رغم أنني لست من السيدات اللاتي يتناولن الطعام بكثرة وهذا ما يتضح من نحافة جسدي.

? ما تتمنين لابنك «مالك»؟

? أتمنى أن يعيش سعيدا ويكون ناجحا بصرف النظر عن المهنة التي يمتهنها.

