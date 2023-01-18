أغنيات 2022.. «التريند طرب»

إضاءات

«عام الأغنيات الناجحة»، واحد من الأوصاف التي تنطبق على العام المنقضي، 2022، لاسيما أنه كان عامًا مليئا بالأغاني والأعمال الموسيقية الناجحة التي أصدرها نجوم العالم العربي، وكان من الطبيعي مع الإصدارات الكثيرة أن تشكل بعض الأعمال ظاهرة و«ترينداً» وأن تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

ومن الأعمال التي تعتبر «highlights» هذا العام ديو «من أول دقيقة» الذي جمع المطربة إليسا وسعد لمجرد الذي طرحاه في مايو 2022 وفي رصيده حتى اليوم أكثر من 314 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وإلى جانب «إليسا ولمجرد»، فإن قائمة «الأغنيات الناجحة»، ضمت المطرب أحمد سعد حيث يُعتبر عام 2022 مفصليًا في مسيرته الفنية فهو حقق الكثير من النجاحات واستطاع أن يحتل الـ«سوشيال ميديا» بأعمال عدة من أبرزها «سايرينا يا دنيا» التي أصدرها في بداية 2022 ، والتي حققت أكثر من 99 مليون مشاهدة على يوتيوب.

«سايرينا يا دنيا»، لم تكن الأغنية الوحيدة التي أكدت موهبة «سعد»، فلم يكد يمر شهر بعد طرحها، إلا وطرح أغنية «عليكي عيون» التي حققت حوالي 200 مليون مشاهدة، ليصدر في يوليو، أغنية «وسع وسع» التي تخطت 120 مليون مشاهدة على يوتيوب بالإضافة إلى شهرتها الواسعة على تيكتوك وفي الحفلات والأعراس وأماكن السهر.

وكجزء من فيلم «عمهم» لمحمد إمام طرح فيه أغنية بصوت أحمد سعد «إيه اليوم الحلو ده» في يوليو 2022 أيضا لتجتاح العالم العربي.

ومن فيلم «من أجل زيكو»، فلا يمكن أن ننسى أغنية «الغزالة رايقة» التي كانت بمثابة ظاهرة هذا العام مع الصوت المميز الذي أظهره الطفل محمد أسامة الذي شارك كريم محمود عبد العزيز هذا العمل.

ومن الواضح أن عام 2022 كان حافلًا بالنجاحات أيضًا بالنسبة إلى نانسي عجرم التي طرحت أكثر من أغنية ناجحة مثل «صح صح» التي أصدرتها في الصيف والتي اعتبرت نجاحاً عالمياً بما أن Marshmello» رافقها خلالها.

والأجواء الإيجابية الراقصة التي سيطرت على فيديو كليب «على شانك» أيضًا وضعت هذه الأغنية في خانة الأفضل لهذه السنة.

ومن النجوم الذين كان لهم أكثر من محطة بارزة هذا العام حسين الجسمي الذي يحرص على الانتظام والاستمرارية بطرح الأعمال وكان أبرزها «دلع واتدلع».

كما أصبحت أغنية «شكرًا» لأصالة هذا العام من أساسيات الاحتفالات والمناسبات للتعبير عن الامتنان، وبعد أكثر من شهرين على طرحها، لا تزال أغنية «بأمارة مين» في قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضم اللائحة أيضا أغنية «البخت» لمطرب الراب الشهير «ويجز» التي تخطت 168 مليون مشاهدة على يوتيوب.

نجوم الفن كانوا أيضا على موعد مع «الأغنيات الصاعدة»، فأغنية «الحركة دي» التي طرحها الفنان أحمد حلمي، تخطت 56 مليون مشاهدة.

وعلى طريقة أحمد حلمي، استطاع الفنان أكرم حسني أن يحقق نجاحًا بأغنيته «ستو أنا» التي قدمها في سياق مسلسل «مكتوب عليا» الذي عرض في رمضان الماضي.

