غادة إبراهيم عاملة «تغسيل وتكفين» في «السجل الأسود»

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وقعت الفنانة غادة إبراهيم عقد أحدث أعمالها التلفزيونية بعنوان «السجل الأسود»، بعد غياب عن الشاشة الصغيرة منذ آخر ظهور لها بمسلسلات: «ابن موت، الصفعة، والنار والطين».

وأعربت غادة عن سعادتها بالعودة لجمهورها مرة أخرى بدور هو الأول من نوعه، فتقدم خلال الأحداث عاملة بالمقابر تدعى «صباح» تعمل في تغسيل وتكفين الجثث ودفنها.

وصرحت بأن مسلسل «السجل الأسود» ينتمي إلى نوعية الإثارة والتشويق وهو مكون من 30 حلقة، ويعد التجربة الإخراجية الأولى في الدراما للمخرج جميل المغازي وهما أصدقاء على المستوى الشخصي، وحين جلست معه في بروفات الترابيزة اكتشفته من جديد فهو شخص مبدع على المستوى المهني والفني.

وفضلت غادة عدم الحديث عن بتفاصيل عن قصة المسلسل الآن، واكتفت بالنفي أن يكون دورها على علاقة بالسحر والشعوذة نتيجة لعملها في المقابر، فهي شخصية طيبة إلى أقصى حد.

