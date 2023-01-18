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دوليه

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كريستال يستضيف مان يونايتد الليلة


يبحث مان يونايتد عن فوزه العاشر على التوالي في جميع المسابقات عندما يلتقي مع كريستال بالاس في سيلهيرست بارك في مباراة الدوري الممتاز اليوم (الأربعاء).
وتغلب الشياطين الحمر على منافسه اللدود مانشستر سيتي 2-1 في دربي المدينة السبت الماضي، بينما فشل فريق باتريك فييرا في مواجهة نظيره اللندني تشلسي، وخسر بهدف كاي هافرتز، ويحتل مان يونايتد المركز الرابع برصيد 38 نقطة وكريستال بالاس المركز 12 برصيد 22 نقطة علمت بأن الاخير أنهى مواجهاته الخمس الاخيرة بخسارة 4 منها.
ويخوض الضيوف لقاء الليلة بمعنويات مرتفعة بعد اداء قتالي امام مانشستر سيتي قلب فيه مواجهة «أولد ترافورد» رأساً على عقب محققا انتصاره التاسع على التوالي في جميع البطولات لمان يونايتد الأمر الذي سمح لجماهيره برفع سقف احلامهم بعد عروض قوية قدمها رجال اريك تن هاغ وضعت الفريق في المركز الرابع خلف نيوكاسل بفارق الأهداف فقط وعلى بعد نقطة من مانشستر سيتي وفارق تسع نقاط عن ارسنال المتصدر.


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