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دوليه

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كلوب يتذمر من السؤال عن الانتقالات


تحدث مدرب ليفربول يورغن كلوب عن وضع «الريدز» في سوق الانتقالات الشتوية الحالية. وقال كلوب بشأن ضم لاعبين جدد، في المؤتمر الصحافي لمباراة وولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنكليزي: «يجب أن تكون هناك لغة حوار بيننا. هذه الأسئلة تطرح مرارا وتكرارا. لقد أجبت كثيراً عليها بالفعل». وأضاف: «إننا ننظر إلى سوق الانتقالات أيضاً. الأمر لا يتعلق بمجرد العند، نفكر في الأمر فقط أو أننا سنستمر مع هؤلاء اللاعبين المتاحين لدينا حتى عام 2050. هذا ليس الوضع». وتابع: «الأمر كله يتعلق بما نستطيع القيام به، وما نريده، لكن الأكثر أهمية ما يمكننا القيام به. كل عام الوضع يتكرر. إنها اللعبة المملة نفسها أيضاً من جانب (الإعلام). في نافذة الانتقالات وفي كل مؤتمر صحافي يخبرك أحدهم أنه مجبر على طرح السؤال، أي شخص يأتي من وكالتك يسأل هذا السؤال ولا يمكنني تغيير إجاباتي».


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