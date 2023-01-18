دورتموند يتخلى عن براف

دوليه

تخلى نادي بوروسيا دورتموند عن أحد مواهبه الشابة، لأحد أندية الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وأعلن النادي الألماني رحيل مهاجمه الشاب جادين براف إلى هيلاس فيرونا، الناشط في الدوري الإيطالي، على سبيل الإعارة. ويتضمن عقد الإعارة بندا يتيح لهيلاس فيرونا، ضم صاحب الـ20 عاما نهائيا، في نهاية الموسم. ولم يسبق للمهاجم الهولندي اللعب للفريق الأول بدورتموند، إذ كان ينشط ضمن صفوف فريق تحت 23 سنة. وانضم براف لأسود الفيستيفال الصيف الماضي، قادما من مانشستر سيتي، موقعا على عقد حتى يونيو 2025 مع دورتموند.