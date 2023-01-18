ماركا: 13 لاعباً خارج الخدمة في ريال

دوليه

دافعت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد المنافس في الدوري الإسباني، والذي تعرض لانتقادات عنيفة بعد الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 1-3.

وقالت الصحيفة إن 13 لاعباً في كتيبة أنشيلوتي باتوا خارج نطاق الخدمة، وسقطوا في حالة من الانهيار، منذ الأسابيع الماضية، وتحديداً منذ عودة النشاط بعد بطولة كأس العالم قطر 2022. وأردفت الصحيفة أن أنشيلوتي قال في مناسبات عدة قبل المونديال القطري: «لا نعرف كيف سيعود اللاعبون المشاركون في كأس العالم إلى المنافسة»، معللة تصريحات الإيطالي بالإشارة إلى أنه «خمّن بالفعل أن ريال مدريد قد يواجه مشكلات بدنية للاعبيه بعد المونديال». واستطردت الصحيفة أن هناك المزيد من الأسباب لتراجع ريال مدريد، أهمها أن أكثر من نصف لاعبي الفريق ليسوا في أفضل مستوياتهم، وبعض اللاعبين عادوا مِن الإصابة في الآونة الأخيرة، ولم يستعيدوا مستواهم الكامل، وآخرين ليسوا في حالة جيدة، كما أشارت الصحيفة لوجود لاعبين ربما لا يكونوا متناسبين مع خطط أنشيلوتي. وبينت الصحيفة أن كلاً من داني كارفخال، وأنطونيو روديغر، وفيديريكو فالفيردي، ولوكا مودريتش، وإدواردو كامافينغا، متأثرين بدنياً بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العالم.

