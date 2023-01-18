روبليف يتقدم في «أستراليا المفتوحة»

دوليه

أطاح الروسي أندري روبليف المصنف خامسا النمساوي دومينيك تييم، وصيف بطل 2020، مبكرا عندما تغلب عليه 6-3 و6-4 و6-2 الثلاثاء في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس في ملبورن. وهو الفوز الأول لروبليف هذا العام بعد خسارتين تعرض لهما استعدادا للبطولة الاسترالية فضرب موعدا في الدور الثاني مع الأسترالي ماكس بورسيل أو الفنلندي إميل روسوفيوري. وقال روبليف الذي بلغ ربع النهائي في ملبورن في عام 2021 والمتوج بأربعة ألقاب العام الماضي: «أولاً، أنا سعيد لأنني تمكنت من التأهل بكسب ثلاث مجموعات متتالية. كان الجو حاراً جدا اليوم وبالتالي فإنني سعيد جداً لأنني أستطيع توفير بعض الطاقة للمباريات المقبلة»، مضيفا «عندما تلعب ضد دومينيك، لا يكون الأمر سهلا أبدا». وتابع «نحن حقا صديقين جيدين وأعلم أنه يمر بأوقات ليست سهلة، لذلك أريد فقط أن أتمنى له كل التوفيق ليعود بنفس المستوى الذي كان عليه بأسرع ما يمكن».