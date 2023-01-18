كاساس: الآن يمكننا التفكير باللقب

دوليه

أشاد الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي بعطاء لاعبيه بعد الفوز على قطر 2-1 وبلوغ نهائي «خليجي 25»، مهديا الفوز إلى ضحايا الحادث المروري الذي أدى لوفاة 7 مشجعين بالطريق المؤدي من الناصرية إلى البصرة.

وقال كاساس، في مؤتمر صحافي: «الآن هو الوقت الصحيح الذي يمكن ان نفكر فيه باللقب، لم يكن منطقيا ان نفكر بالتتويج بالكأس منذ المباراة الأولى، كان يجب ان نتعامل مع كل مواجهة على حدة، الان نصب جل تركيزنا على المباراة الأخيرة التي ستمنحنا التتويج شريطة ان نكون جاهزين ونواصل تقديم المستوى القوي كما في سابق المباريات». وأوضح «الاعتماد على التمريرات القصيرة سيأتي تدريجيا، ولعبنا لفترات بهذا الأسلوب في بعض المباريات، وفي هذه المباراة أيضا». وأضاف: «نعلم أن أيمن حسين يفيدنا بالكرات العالية، لذلك لعبنا الكرات الطويلة، وحققنا غايتنا». وزاد: «هناك بعض اللحظات تكون صعبة، قطر فريق منسجم، وإذا لعبوا بشكل جيد سيعاني الخصم، لذلك عملنا على إغلاق الخطوط خلال المباراة». وتابع: «سعيد بأداء الفريق، والدفاع يتطلب عملا جماعيا، وتمكنا من النجاح دفاعيا بعد لعبنا بخمسة مدافعين». وواصل: «الجانب البدني يقلقني، بسبب كثرة المباريات، لكن سنعمل على حل هذا الأمر». وأردف: «من المستحيل ألا تخطئ، أخشى ارتكاب الأخطاء الساذجة، وتحدثت مع اللاعبين بشأن ذلك، من المستحيل أن نمنع استقبال هدف خلال البطولة». وختم: «لا يمكن أن نفكر باللقب من المباراة الأولى، لكن الآن سيكون تفكيرنا متجها للتتويج باللقب».

