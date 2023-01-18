يونس: لم نظهر بمستوانا

دوليه

اعترف النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي يونس محمود أن منتخب بلاده لم يظهر بمستواه المعروف رغم تجاوز قطر في نصف نهائي كأس الخليج. وقال محمود في تصريحاته لقناة دبي الرياضية «الفوز مهم وتحقق أمام منتخب قوي، والأهم أن نكمل المشوار نحو نيل لقب خليجي 25». وأضاف «لم يظهر فريقنا بمستواه المعروف، كانت لدينا بعض الأخطاء أمام العنابي القطري»، مشدداً: «طالبت لاعبي العراق بالتركيز وتصحيح الأخطاء في النهائي أمام عمان». وأوضح: «نهدي الفوز إلى أرواح ضحايا المشجعين الذين لقوا مصرعهم إثر حادث مؤسف في الطريق الرابط بين الناصرية والبصرة». ونوه «نثمن الدعم الجماهيري الكبير من قبل الجمهور العراقي الذي تواجد في الملعب بوقت مبكر». ولفت «الجهاز الفني للعراق تحت قيادة كاساس، يعمل بشكل مميز مع اللاعبين، أتمنى لهم النجاح في التتويج باللقب».

