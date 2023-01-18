حسن فرحان: اللاعبون قدموا مباراة كبيرة

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أكد نجم الكرة العراقية السابق حسن فرحان، المتوج مع المنتخب العراقي بلقب «خليجي 5» ببغداد عام 1979، أن أسود الرافدين قدموا مباراة كبيرة من النواحي التكتيكية والفنية أمام منافسهم القطري، واستحقوا الوصول لنهائي خليجي 25 في البصرة. وقال فرحان: «المنتخب العراقي نجح في تقديم مباراة عالية المستوى، باستثناء بعض الفترات التي منحت المنافس تسجيل هدف التعادل». وأضاف: «الضغط العالي للاعبينا على الفريق القطري، أثمر عن تسجيل هدفين، وهذا أسلوب ناجح أعتمده المدرب كاساس ونفذه بنجاح لاعبو الوسط». وزاد: «اللاعب إبراهيم بايش يقدم أفضل المستويات من الناحية التكتيكية، وبرز بشكل ملفت في مباراة قطر، وساهم بشكل فعال بتحقيق الفوز الثمين، ويعد من أفضل اللاعبين بالبطولة». وتابع: «سعيد جداً بعودة أيمن حسين لمستواه، وتسجيله لـ3 أهداف جعلته في صدارة الهدافين حتى الآن». وختم نجم العراق السابق تصريحاته قائلاً: «رسمت الجماهير العراقية أجمل لوحة بالتشجيع والحضور المكثف للملاعب، وهذا الأمر ساهم ببلوغ المنتخب العراقي للنهائي، وأيضاً نجاح البطولة جماهيرياً». يذكر أن لاعب العراق السابق حسن فرحان، شارك في 3 بطولات خليجية في الدوحة 1976، وبغداد 1979، وأبو ظبي 1982.

