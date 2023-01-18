بينيرو: خرجنا من البطولة بمكاسب كبيرة

دوليه

أبدى البرتغالي برونو بينيرو مدرب المنتخب القطري رضاه التام عن الأداء الذي أظهره جميع اللاعبين أمام المنتخب العراقي رغم الخسارة 1-2، في نصف نهائي «خليجي 25». وقال المدرب في تصريح خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: «كانت مباراة تنافسية وربما تأثرنا بالإرهاق إلى حد ما نتيجة ضغط المباريات لكن أعتقد أننا حصلنا على مكاسب كبيرة من خلال تواجدنا في هذه النسخة، وظهورنا بصورة جيدة خلال المباريات الأربع التي خضناها». وأضاف: «تمكنا من تحقيق رؤية الاتحاد القطري لكرة القدم من خلال الاستفادة القصوى من المشاركة في هذه البطولة ببعض اللاعبين الصاعدين، واكتساب الخبرة والاحتكاك كان أمرا مهما بالنسبة لهم، سيما أن هناك العديد من اللاعبين لم يسبق لهم اللعب بهذا النسق العالي من المباريات والفاصل الزمني القصير الذي يفصل بين مباراة وأخرى». وقال: «ظهرنا بشكل جيد خاصة خلال الشوط الأول، الذي تمكنا فيه خلال بعض الفترات من الاستحواذ على الكرة وصناعة الكثير من الفرص، لكن اللمسة الأخيرة غابت عن مهاجمينا، إلى جانب أن المنتخب العراقي اعتمد على الكرات العالية التي أفقدتنا السيطرة على المباراة». وأشار بينيرو إلى أن المنتخب العراقي قدم مباراة جيدة ونجح في استغلال الفرص التي سنحت له وحافظ على النتيجة في الشوط الثاني في ظل تماسكه الدفاعي. وختم بينيرو تصريحاته متمنيا التوفيق للعراق بختام رائع لهذه البطولة، ووجه الشكر للجمهور العراقي على الدعم الكبير والترحيب والحفاوة التي قدموها خلال البطولة.

