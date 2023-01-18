ماديبو: كنا قريبين من النهائي

دوليه

وصف لاعب وسط المنتخب القطري عاصم ماديبو مشاركة العنابي في كأس الخليج العربي بالإيجابية.

وقال ماديبو، في تصريح صحفي: «قدمنا مباراة جيدة، وكنا قريبين من بلوغ النهائي، قدر الله وما شاء فعل». وأضاف: «تفاصيل صغيرة حسمت بطاقة تأهل العراق، في مباراة كانت حماسية، حاولنا فيها أن ندخل بتركيز كبير لتقليل الأخطاء». وزاد: «رغم تقدم المنتخب العراقي خلال الدقائق الأولى، لكن عودتنا كانت سريعة بتسجيل التعادل، وسنحت لنا فرص لإضافة أهداف أخرى والتقدم في النتيجة، لكن الحظ لم يكن معنا، لنتلقى الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة». وتابع: «حاولنا في الشوط الثاني أن نعود في المباراة من جديد، وسنحت لنا فرص كثيرة، لكن العارضة حرمتنا من أبرزها». وأتم: «خرجنا من البطولة بمكاسب كثيرة، على رأسها اللاعبون الشباب الذين اكتسبوا الخبرة».

