سلمان: حاولنا التقليل من الأخطاء

دوليه

أكد مدافع المنتخب القطري طارق سلمان أن فريقه قدم مباراة جيدة، أمام العراق، رغم الهزيمة 1-2 والإقصاء من الدور نصف النهائي. وقال سلمان في تصريحات بعد المباراة: «المنتخب العراقي دخل المباراة مندفعا في الهجوم، وهذا ما توقعناه قبل بداية اللقاء، لأنه استفاد بشكل كبير من عامل الجمهور، وسجل علينا هدفا مبكرا، ورغم ذلك تعادلنا، وتلقينا الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول». وأضاف: «حاولنا قدر المستطاع أن نقلل من أخطائنا في المباراة، لكنها كانت حاضرة أيضا، واستفاد منها منافسنا بشكل كبير لتسجيل هدفين، على العموم بذلنا أقصى ما لدينا من جهد ولعبنا بروح عالية، رغم الضغط الكبير من جماهير المنتخب العراقي»، مشيراً إلى أن البطولة كانت تجربة مهمة لفريقه، خاصة للاعبين الشباب الذين اكتسبو خبرة في التعامل مع الضغط الجماهيري.

