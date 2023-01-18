احتفالات في المدن العراقية

دوليه

شهدت العاصمة بغداد وبقية المدن العراقية، احتفالات كبيرة مساء أول من أمس بعد المباراة مباشرة، وخرجت الجماهير العراقية بمسيرات احتفالية في الشوارع والمناطق التجارية الكبرى بمنطقة الكرادة، مبتهجة بالفوز الثمين، كما أطلق المحتفلون الألعاب النارية في سماء العاصمة.

وشهد شارع الإسكان في وسط مدينة أربيل (شمالي العراق) مسيرة كبيرة من المواطنين، ابتهاجا بإنجاز أسود الرافدين.

وشهدت منطقة المشجعين بمدينة البصرة، وتحديدا في حي مناوي باشا، حضور الآلاف من الجماهير التي تابعت المباراة، عبر الشاشات العملاقة، لتعم الأفراح بعد نهاية اللقاء، وسط إطلاق الألعاب النارية.

