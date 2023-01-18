الصحف البحرينية تأسف لخسارة الأحمر

دوليه

سلطت الصحف البحرينية الصادرة أمس الثلاثاء، الضوء على خروج منتخب بلادها من «خليجي 25»، بعد الخسارة أمام عمان (1-0) في نصف النهائي، ليفقد الأحمر فرصة المحافظة على اللقب، الذي توج به في النسخة الماضية بقطر. وأرجعت جريدة «البلاد» خروج البحرين بأن الكرة خذلت المنتخب، حيث عنونت ملحقها الخاص بالبطولة: «خذلتنا.. الكرة!»، وكتبت في صفحتها الرئيسية: «لا داعي للذعر.. سوف تكون هذه الخسارة كافية لأن تحدث الجدل من جديد في البحرين حول تغييرات المدرب سوزا واختياراته للتشكيلة، وحتى نكون أكثر وضوحا سوف تعود (أسطوانة) تغييرات سوزا إلى الدوران، وسوف يتساءل الكثيرون عن أسباب عدم استدعاء المهاجم مهدي عبد الجبار، وعن سبب عدم إدخال اللاعب كميل الأسود ومحمد مرهون في التشكيلة الأساسية». أما جريدة الأيام، فعنونت: «الأحمر يفقد لقبه الخليجي»، مشيرة إلى أن «أداء المنتخب البحريني تراجع في الشوط الثاني بصورة واضحة، خصوصا في غياب دور ونشاط لاعبي الوسط وغياب التركيز». جريدة أخبار الخليج، نشرت صورة كبيرة يظهر فيها اللاعب مهدي حميدان، وهو يحاول تسديد الكرة، وكتبت عنوان: «منتخبنا يخسر أمام المنتخب العماني في نصف النهائي الخليجي».