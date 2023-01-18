حميدان ينتقد التحكيم

دوليه

أبدى لاعب المنتخب البحريني مهدي حميدان تحفظه على طاقم تحكيم مباراة منتخب بلاده أمام عمان، مشيرا إلى أن هناك علامة استفهام على الحكم الذي أدار المباراة. وقال حميدان في تصريح صحافي: «حكم المباراة لم يتعامل مع المواجهة بالشكل المطلوب، هناك وقت بدل ضائع أكثر من المحتسب (5 دقائق)، إضافة إلى أن هذه الدقائق شهدت تبديلات ولكن لم يهتم بزيادة الوقت». وأضاف «علاوة على ذلك كانت هناك بعض الالتحامات التي لم تجد القرارات المناسبة من طاقم التحكيم، وليس فقط في هذه المباراة أيضا في المواجهة السابقة، سجل منتخب الكويت هدفا بلمسة يد، وطالبنا الحكم بالعودة إلى تقنية الفار لكنه لم يكترث أيضا». وتابع «أما بالنسبة لمواجهة عمان، فكانت متكافئة، قدمنا مستوى جيدا ولم نستغل الفرص، أبارك لعمان على هذا التأهل، ونشكر جماهيرنا على مساندتهم لنا طوال البطولة».