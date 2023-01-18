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دوليه

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سوزا: المباراة حُسمت بتسديدة


أكد البرتغالي هيليو سوزا مدرب منتخب البحرين أن مواجهة عمان جاءت متوازنة ومتكافئة رغم الخسارة بهدف دون رد. وفقد الأحمر البحريني فرصة المحافظة على لقب دورة الخليج، التي توج بنسختها الأخيرة في قطر. وقال سوزا، في مؤتمر صحفي بعد المباراة: «المواجهة حسمت بتسديدة، قلت في مؤتمر قبل المباراة، إن هناك تفاصيل صغيرة سوف تحسم الأمر». وأضاف: «المنتخبان البحريني والعماني تبادلا السيطرة خلال المباراة، ومنتخبنا حاول واجتهد لكن لم يوفق في النتيجة المطلوبة». وأشاد سوزا بالأداء والروح التي قدمها لاعبو البحرين طيلة مباريات البطولة، مشيرا إلى أن «المنتخب قاتل بشراسة في جميع مبارياته».


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