بيراميدز أقصى الزمالك من الكأس

دوليه

صعد بيراميدز إلى نهائي نسخة الموسم الماضي من كأس مصر بعدما جرد الزمالك من لقبه بالفوز بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1 في نصف النهائي الذي أقيم باستاد القاهرة.

تقدم الزمالك بهدف مبكر سجله حسام عبد المجيد في الدقيقة 6 وتعادل بيراميدز عن طريق وليد الكرتي في الدقيقة 55 ولعب بيراميدز بعشرة لاعبين بعد طرد علي جبر في الدقيقة 11.

ولجأ الفريقان للوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح التي سجل خلالها الزمالك عن طريق محمد أشرف روقا ومصطفى شلبي وإمام عاشور وأضاع أحمد سيد زيزو وشيكابالا فيما سجل لصالح بيراميدز رمضان صبحي وفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس وأسامة جلال.

ورغم البداية القوية للزمالك وتسجيل هدف مبكر ثم تعقد الأمور على بيراميدز بطرد علي جبر بعدما عرقل سيف الجزيري المنفرد بالمرمى إلا أن الفريق الأبيض تراجع بشدة وسط انتفاضة كبيرة من منافسه الذي قاتل واستحق التأهل في النهاية.

بدأت المباراة بهجوم من بيراميدز لكن الزمالك نجح عبر حسام عبد المجيد في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 6 عن طريق ضربة رأس من ضربة ركنية متقنة حولها مدافع الزمالك برأسه في مرمى أحمد الشناوي.

وانطلق الجزيري في اتجاه المرمى الذي تعرض لالتحام قوي من علي جبر مدافع بيراميدز الذي تعرض للطرد في الدقيقة 11.

وأشرك بيراميدز لاعبه أسامة جلال على حساب عبد الله السعيد في الدقيقة 15ورغم النقص العددي استعاد بيراميدز الاستحواذ في وسط الملعب.

وأجرى بيراميدز ثاني تغييراته مع بداية الشوط الثاني بنزول كريم حافظ على حساب إبراهيم عادل ونجح وليد الكرتي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55 من عرضية أرضية حولها في مرمى محمد عواد بسهولة وسط غفلة من دفاع الزمالك.

بعدها أشرك الزمالك الجناح الأيسر مصطفى شلبي على حساب يوسف أسامة نبيه وأنقذ عواد فرصتين متتاليتين لبيراميدز.

وواصل الزمالك تبديلاته الهجومية بمشاركة القائد شيكابالا على حساب عمرو السيسي في الدقيقة 70 ثم شارك محمد عبد الشافي لتنشيط الجبهة اليسرى على حساب عمر جابر

بينما دفع بيراميدز بمهاجمه فخر الدين بن يوسف على حساب لاكاي.

ومرت الدقائق وسط محاولات من الزمالك لتسجيل الهدف الثاني والتأهل وسط تكتل دفاعي من بيراميدز ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

ودفع بيراميدز باللاعب عبد الله مجدي بدلا من كريم حافظ المصاب وأشرك الزمالك الثنائي محمد أشرف روقا وسامسون بدلا من دونجا والجزيري.

وفرض الزمالك حصارا على دفاع بيراميدز وأبعد الشناوي فرصة خطيرة من رأسية حسام عبد المجيد ثم فرصة أخرى للزمالك أنقذها دفاع بيراميدز لتنتهي المباراة ويتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لبيراميدز.

