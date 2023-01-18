مرتضى يفتح النار على فيريرا

دوليه

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الجهاز الفني للفريق خاصة المدير الفني جوسفالدو فيريرا بعد الخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس مصر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك «طالبت من قبل بأن ينقل المترجم ما يحدث لفيريرا ويجب أن يعلم البعض أنني حصلت مع الزمالك على 40 بطولة ولكن أرى أعلاما تحمل صورة فيريرا في المدرجات والجماهير صنعت منه أسطورة ولم ترفع صوري رغم ما فعلته مع الزمالك». وأضاف «فيريرا هو السبب في رحيل أسامة نبيه عن الجهاز الفني وذلك بعدما تحدث نبيه مع اللاعبين في إحدى المباريات ليتفاجأ بأن فيريرا ينفعل عليه ويطالبه بالجلوس». وواصل «يجب على فيريرا أن يأخذ برأي الجهاز المعاون الأشخاص معك بالجهاز الفني ليسوا خادمين فهم متواجدون لمساعدتك». وأكمل «قلت من قبل إن القادم أسوأ لكنني أتمنى من جماهير الزمالك دعم الفريق في مباراة القمة أمام الأهلي يوم السبت المقبل يوجد لاعبون مقصرون وهناك عقاب لأي لاعب مقصر ولا أحد أكبر من كيان الزمالك». وأكد «الزمالك وقع عقوبة مالية قدرها 300 ألف جنيه على مصطفى شلبي ومحمد صبحي وعبد الله جمعة ثلاثي الفريق بسبب جلسة الليزر». وواصل «رسالتي لفيريرا هي أنني لا أتدخل في عملك لكن يجب أن تضع كل لاعب في مكانه المناسب والفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى».

وأتم «فيريرا يعاند نفسه لذلك يجب أن يتقي ربه في خبرته وعمله والاستعانة بجهازه المعاون والدوري لا يزال في الملعب وإذا نجح الفريق في الفوز على الأهلي سنكون الأقرب للتتويج».

