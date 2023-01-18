عودة كهربا إلى المباريات

دوليه

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام خطابا رسميا إلى الأهلي يخطره فيه بأحقية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر بالمشاركة في المباريات بداية من لقاء سموحة أمس في نصف نهائي كأس مصر.

وأفاد الخطاب بأن اللاعب يحق له المشاركة حتى موعد جلسة لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». وستعقد لجنة الانضباط جلسة استماع لكهربا يوم 2 فبراير المقبل لمعرفة أسباب عدم سداده الغرامة الموقعة عليه من قبل الفيفا. وكان الفيفا قد وقع غرامة مالية على كهربا بقيمة مليوني دولار مع فائدة بقيمة 5% من تاريخ توقيع العقوبة لصالح الزمالك وذلك بسبب انضمامه لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي رغم سريان عقده حينها مع الزمالك.

