الهلال جدد انتصاره على كاظمة في «سلة آسيا»

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فقد كاظمة الامل في المنافسة على المركز الأول بعد خسارته أمام ضيفه الهلال السعودي 87-92 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى في بطولة الأندية الآسيوية.

ورفع الهلال رصيده الى 7 نقاط في صدارة المجموعة يأتي بعده شباب الأهلي الاماراتي 6 نقاط، وكاظمة 5 نقاط، وأخيرا البشائر العماني 3 نقاط. يذكر أن شباب الأهلي استضاف البشائر في وقت متأخر مساء أمس ضمن الجولة ذاتها.

وبهذه النتيجة انحصرت المنافسة على صدارة البطولة بين الهلال وشباب الأهلي فيما يملك البرتقالي بصيص من الأمل في المنافسة على المركز الثاني.

وتقام البطولة بنظام الذهاب والاياب لاول مرة في تاريخ بطولات كرة السلة الآسيوية. ويضم زون الخليج مجموعتان حيث يتأهل البطل في كل مجموعة مباشرة الى الدور الثاني على ان يلتقي صاحبا المركز الثاني لتحديد ثالث المتأهلين.

وبدأ كاظمة اللقاء بصورة مثالية من خلال السيطرة على مجريات المباراة بفضل تميز لاعبيه في الدفاع واستغلال الهجمات المرتدة السريعة لينهي الربع الاول لصالحه 24-18.

واستمرت سيطرة البرتقالي في الربع الثاني وسط تألق لاعبه الامريكي كيفن مورفي(25 نقطة) في التسجيل من اسفل السلة الى جانب مساهمات عبدالعزيز الحميدي (21) نقطة ليوسع كاظمة الفارق في نهاية الربع الى 12 نقطة 51-39.

وبدأ الهلال يأخذ الأفضلية في الربع الثالث بشكل تدريجي بفضل تألق لاعبيه محمد السويلم (21) نقطة وخالد عبدالجبار (19) نقطة ليقلص الفارق مع نهاية الربع الى 8 نقاط 73-65.

وظهر التعب والارهاق على لاعبي كاظمة في الربع الاخير اذ لم يسجل الفرق سوى 14 نقطة، في المقابل استغل الهلال هذا التراجع وسجل 27 نقطة منحته انتصارا مستحقا 92-87.

