كذبة إسقاط القروض

الاخيرة

‏العلاقة بين الشعب ونوابه علاقة متوحشة فالشعب لا يقبل أن يكون للنائب رأي مستقل ولا برنامج أولويات بل يطلب من النائب أن يكون ببغاء يردد ما يقوله اصحاب الصوت العالي في وسائل التواصل تحت تهديد التخوين والوعيد باسقاطه في الانتخابات القادمة وهذا بسبب عدم وجود احزاب واستشراء الغوغائية.

ان كذبة اسقاط القروض تفقدنا النواب الحكماء وتستبدلهم بنواب إما جهال او منافقين ولن تسقط القروض ولو سقطت مئة حكومة وانحل ألف مجلس فالمسألة لا يمكن ان تمر بوجود المحكمة الدستورية التي ستتصدى لكل تلك الدعوات الكاذبة فإلى متى نستمر في تدمير نظامنا الديمقراطي وتخوين العقلاء المخلصين.

‏ياشعب الكويت خافوا ربكم ببلدكم، اسقاط القروض كذبة واضحة وضوح الشمس كلهم يكذبون عليكم من نواب ووزراء يدندنون حول هذه المسألة وانا مستعد لمناظرة في اي قناة مع النواب الداعين لاسقاط القروض والله لن تمر ابدا من المحكمة الدستورية لإخلالها بمبدأ العدالة والمساواة فتوقفوا عن خداع الناس.

‏على اجندة مجلس الأمة العديد من المشاريع المهمة التي تنفع البلاد والعباد وتنهض في البلد وتعالج الخلل وان زيادة الرواتب هي الحل العادل لمعالجة القروض أما اسقاطها او شراؤها فهذه كذبة ونفاق ولعب في مشاعر الناس أما الغوغاء والدهماء فهم آفة الاصلاح على مر الزمان فلا تمنحوهم الفرصة.

‏رسالة الى رئيس الحكومة واجه الناس واشرح لهم استحالة تمرير قانون شراء المديونيات وان المحكمة الدستورية ستسقط اي قانون يقره المجلس لا يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين واذا اصر المجلس على موقفه ستمتنع الحكومة عن التصويت ولن ترد القانون لكن سيسقط القانون من اول طعن عليه دستوريا.

‏دعوات اسقاط القروض دعوات خداع ولعب بمشاعر الناس وبمعاناتهم وللاسف جعلوا مجلس الامة كثور الطاحونة يلف طول عمره ولا يتقدم خطوة.

‏كفى كذبا ودجلا ونفاقا والله ان اي قانون لا يحقق العدالة والمساواة سيسقط ان طعن عليه اي معارض والكذب حبله قصير أما التهديد بحل المجلس فهذا سوء تقدير.

‏يا رئيس الحكومة اطرح بديلاً حتى يطمئن السواد الاعظم من الشعب انك موجود بدل الحديث خلف ابواب مغلقة انت معرض إما لاسقاط حكومتك أو لحل البرلمان وكلها ستنهي مستقبلك السياسي وعليك التحرك بجرأة وحكمة واجه النواب بالمنطق واعرض حجتك على الشعب واطرح بدائل مناسبة هكذا تدار الدول والحكومات.

انا عندي قضايا اسقطنا فيها الفوائد المركبة ومعالجة هذا الامر ليس باسقاط القرض حتى لو ساهمت الدولة بالمشكلة لان الكذبة هي ان اي قانون لا يحقق المساواة ستسقطه المحكمة الدستورية فليش تدورون في الفراغ، الحل هو معالجة المشكلة بزيادة الرواتب ومنع الربا ومحاسبة البنوك هذه حلول بيد المجلس.

‏انا علي حظر من الدولة لا يسمح بظهوري في اي قناة فضائية ولا يستقبلني اي وزير وانا يتابعني أكثر من متابعي الحكومة والمجلس مجتمعين ولست في حاجة لأحد من فضل الله، لكنني لن اقف موقفا سلبيا من قضية ستهدم نظامنا الديمقراطي بسبب ضعف الحكومة وانتهازية الاعضاء وغوغائية الشارع لابد ان اواجههم.

‏اليوم تسود الغوغاء ويتكلم التافه فوسائل التواصل الاجتماعي منحت الدهماء منبرا تتغول فيه على مصالح الدولة العليا وتدمر النظام وللأسف خضع النواب لصياح الجهال وخافت الحكومة وانزوى أهل الرأي والنهي عن التصدي للفوضى لذلك سأتصدى لهم جميعا مجلسا وحكومة وغوغاء بقول الحق والنصح.

