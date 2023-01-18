العملية نجحت.. ولكن الاقتصاد مات!

الاخيرة

لا يهم على الاطلاق في علوم الاقتصاد كحال علوم السياسة - وحتى علوم الجريمة - نوايا من يقوم بعمل ما، فالمهم في البدء والمنتهى هي نتائج ما يُعمل، فلا ينفع في هذا السياق أن يقال إن العملية نجحت بسبب النوايا الخيِّرة للطبيب «الحكومة والمجلس» إلا أن المريض «الاقتصاد، البلد» قد انتقل إلى رحمة الله.

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لا توجد بالعالم أجمع - عدا بلد إحنا غير - زيادات بالإيجار بنسب مئات أو آلاف في المئة كونها بالتبعية ترفع الأسعار بنفس النسب وتخلق زوبعة غلاء يتحملها بالنهاية المستهلك، التي يقال بغفلة إن تلك الزيادات أو الاخلاءات هي لصالحه، لذا نرجو التدرج العقلاني برفع إيجارات أراضي الدولة ضمن نسب معقولة يتحملها المؤجر والمواطن والمقيم بالنهاية، فما حدث ويحدث يحيلنا بصورة تدريجية لكوريا شمالية أخرى، تملك الدولة بها كل شيء، ومن يزر المناطق التي إما رفعت بها الدولة إيجاراتها وإما تم الاخلاء والمنع فيها، كالمنطقة الحرة وغيرها يجد أنها مهجورة وشكلها بائس، ولذا تحققت معادلة خسارة.. خسارة بأجلِّ وأغبى صورها.

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آخر محطة:

يخبرني صديق لديه شركات ومحال وبضائع أنهم بطبيعة الحال يحتاجون إلى مخازن لبضائعهم إلا أن الدولة التي 95% من أراضيها صحراء لا تمنحهم الأراضي اللازمة، بالمقابل يتواصل معهم أشخاص خصصت لهم أراضي تخزين دون حاجة ليعرضوا عليهم تلك الأراضي للبيع بملايين الدنانير... من يحتج لا تعطه ومن لا يحتج تعطه... معادلة لا تحصل إلا في بلد.. إحنا غير... كيفنا!

